Casal usava filho de 11 anos para entregar droga em cidade de MS

Casal levado para delegacia / Foto: Divulgação

Um casal foi preso na quinta-feira, 10, em cidade do interior de Mato Grosso do Sul por tráfico de drogas. O homem de 26 e a mulher de 46 anos estariam usando o filho, de 11 anos, para entregar drogas.

O caso chocou a cidade que tem cerca de seis mil moradores. Segundo a Polícia Civil, após denúncias, a equipe policial, com o apoio do 2° Grupamento da Polícia Militar de Juti e do canil do 3° Batalhão da Polícia Militar, iniciaram uma série de diligências para desvendar o esquema de tráfico.

A equipe constatou o tráfico em flagrante. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde serão indiciados por tráfico de drogas majorado pela participação de menor e associação para o tráfico, crimes que carregam agravantes significativos. Ambos permanecerão sob custódia, aguardando os desdobramentos do processo judicial.

A cidade não será relevada em concordância ao sigilo à vítima.