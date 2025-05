Caseiro é preso por assassinato de idoso em Deodápolis

Delegacia de Deodápolis / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante um caseiro de 55 anos foi preso na última terça-feira (29) pelo assassinato do produtor rural Vilson José Tondato, de 65 anos, em Deodápolis.

O crime aconteceu por volta das 14 horas do dia 28 de abril, após um desentendimento entre o autor e a vítima. De acordo com as informações levantadas, o caseiro teria golpeado a vítima com uma faca e, em seguida, se apossado da arma de fogo que estava com o produtor rural, efetuando um único disparo, que causou sua morte.

Logo após tomar conhecimento do crime, equipes da Polícia Civil se deslocaram até o local, onde realizaram a perícia e coletaram as primeiras informações. Conforme as investigações, o autor teria confessado o crime à esposa da vítima antes de fugir para uma região de mata.

De posse desses dados, com o objetivo de localizar o autor, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realizou buscas na região e após diversas diligências, o autor foi localizado próximo da propriedade onde ocorreu o crime. Foi montado um cerco policial e o homem foi autuado em flagrante por homicídio simples.

