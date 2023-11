Caso Adriana: réu é condenado a 24 anos de prisão por morte em Anastácio

Júlio presta depoimento no tribunal / Rhobson Lima/ O Pantaneiro

Júlio César, réu por matar Adriana Pereira no dia 23 de julho, foi condenado a 24 anos de prisão, após 7 horas de julgamento no Tribunal do Júri, em Anastácio.



O júri popular é presidido pelo juiz de Direito, Titular da Comarca de Anastácio, Dr. Luciano Pedro Beladelli.

A defesa foi conduzida pela Defensoria Pública, representada pela Defensora Sara Cursino, enquanto a acusação esteve a cargo do Ministério Público, representado pelo promotor Marcos Martins de Brito.



Familiares e amigos marcaram presença de forma significativa no julgamento, expressando veementemente o desejo por justiça.



Família e Amigos de Adriana Pereira - Foto: Ronald Regis

Caso

Adriana estava na companhia de uma mulher e da filha de 9 anos, fechando o bar, por volta das 14h30, quando o ex-marido apareceu em uma motocicleta, de cor verde, desceu e fez disparos em direção à vítima, que foi atingida por cinco disparos, sendo quatro na região posterior do tórax e um no braço.

A vítima chegou a ser socorrida pelo cunhado, mas não resistiu e morreu no hospital. Logo após o crime, o ex-marido de Adriana fugiu. Em diligências, a polícia foi até a casa da namorada do suspeito e ela confirmou que ele havia fugido após confessar que havia assassinado Adriana.

No dia 25 de julho, o suspeito se apresentou na delegacia acompanhado de seu advogado.