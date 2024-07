Caso Mikaeli: Ex-companheiro vai a júri popular nesta quarta

Jovem foi morta após discussão com o companheiro / Redes sociais

Está marcado para quarta-feira, 17, no Tribunal do Júri da comarca de Anastácio, o julgamento de Juliano Azevedo, de 28 anos, réu pelo feminicídio pela morte de Mikaeli Rodrigues, de 22 anos.

O crime chocou a comunidade local em setembro de 2023, quando Mikaeli foi encontrada sem vida, apresentando sinais de violência, em sua residência no Bairro Jardim Campanário.

Durante o depoimento à polícia, Juliano afirmou que não se recordava exatamente dos eventos, mas admitiu ter desferido um golpe de faca no ombro de Mikaeli durante uma discussão. Ele relatou que a briga começou após descobrir mensagens comprometedoras no celular da vítima, insinuando uma traição. Segundo seu relato, a discussão intensificou-se quando Mikaeli o provocou com palavras ofensivas.

O julgamento promete ser um momento de grande expectativa para os familiares de Mikaeli e para a comunidade de Anastácio, que aguarda por justiça diante de um caso que levanta questões sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher.