Caso Mikaela: Réu confessa feminicídio e família aguarda por justiça

Defensora Sara Curcino Martins de Oliveira realiza a defesa do réu / Ronald Regis / O Pantaneiro

O júri popular do caso de Juliano Azevedo, acusado pelo feminicídio de Mikaela Rodrigues, de 22 anos, acontece desde as 13h30 desta quarta-feira, 17, no Tribunal do Júri de Anastácio. Juliano optou por participar virtualmente do julgamento, não comparecendo fisicamente ao plenário por questões de segurança.

O réu já prestou seu depoimento, confessando ter cometido o crime. O Promotor Dr. Marcos Martins de Brito está representando o Ministério Público, enquanto a Defensoria Pública está sendo representada pela defensora Sara Curcino Martins de Oliveira.

Presidindo o tribunal está o Juiz Dr. Luciano Beladelli, enquanto Juliano permanece em uma sala dentro da Comarca durante o julgamento.

Promotor Dr. Marcos Martins de Brito - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Crime

O crime ocorreu em setembro de 2023 e chocou a comunidade local. Mikaeli foi encontrada sem vida em sua residência no Bairro Jardim Campanário, exibindo sinais de violência.

Família veste camisetas pedindo justiça - Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Segundo relatos policiais, durante o depoimento, Juliano afirmou não se recordar completamente dos eventos, mas admitiu ter ferido Mikaeli com uma faca durante uma discussão acalorada. Ele alegou ter iniciado o confronto após descobrir mensagens comprometedoras no celular da vítima, sugerindo uma infidelidade. Logo após o assassinato, Juliano fugiu com os dois filhos. Ele enviou um áudio ao padrasto da vítima confessando o crime e instruindo-o a verificar o corpo. O réu foi preso dias depois e transferido para a capital para responder ao processo judicial.