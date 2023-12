Polícia procura casal envolvido em roubo a bombeiro

Alex Machado

Equipe do BPChoque (Batalhão de Choque) da Polícia Militar já identificou e faz buscas para encontrar o casal que fugiu do assalto a um bombeiro na noite deste domingo (3).

O crime aconteceu quando a vítima chegava em casa no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande e acabou com o terceiro criminoso baleado.

As informações foram repassadas durante coletiva de imprensa na sede da corporação nesta segunda-feira (4).

Conforme o Campo Grande News, o comandante da corporação, tenente-coronel Rigoberto Rocha da Silva, os militares não estavam investigando o trio, mas que receberam informações de que um homem havia dado entrada na Santa Casa com ferimento de tiro na região do ombro e que não queria se identificar e depois ficaram sabendo sobre o roubo da caminhonete do cabo do Corpo de Bombeiros.

Diante disso, foram feitas diligências e eles acabaram prendendo o suspeito, identificado como Carlos Augusto Nunes Leal, 23 anos, no hospital.

O rapaz não corre risco de morte e está escoltado na Santa Casa. A hipótese é que o veículo seria levado para a fronteira e depois encaminhado para a Bolívia ou Paraguai.

“Eles não fizeram ninguém refém, mas foram violentos com a esposa do militar. A princípio o trio não tem nenhuma ligação com o caso da semana passada. Não estávamos investigando nenhum deles, mas eles já têm algumas passagens pela polícia de posse de drogas a roubo à mão armada”, pontuou Rigoberto.

Hilux é sempre bem visada pelo valor e interesse nos países da fronteira. Uma caminhonete a diesel com valor considerável e foco das quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Mas só vamos saber se eles fazem parte de algum desses grupos depois que prendermos os outros dois”, explicou o comandante.

Ainda conforme o tenente-coronel, este ano a corporação recuperou ao menos 208 veículos roubados em Mato Grosso do Sul, além disso, 419 pessoas foram presas em flagrante até o momento, 142 armas e 7.053.152 kg de drogas foram apreendidos. Totalizando prejuízo de R$ 94.497.753,00 ao crime.