Catequista é denunciado por assedio em MS

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

Catequista de 60 anos, é suspeito de perseguir e importunar sexualmente duas adolescentes de 13 e 14 anos. O caso aconteceu em Angélica.

A equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Policia Civil cumpriu nesta sexta-feira (20) o mandado de busca e apreensão.

Conforme o CGNews, a investigação começou após uma das vítimas ter procurado a Delegacia de Polícia Civil da cidade para denunciar o idoso.

Na ocasião, ela estava acompanhada da mãe e apontou que os assédios estariam acontecendo há pelo menos 1 ano. Uma outra adolescente também denunciou o catequista.

Segundo o portal, a delegada Lais Mendonça Alves afirmou que já representou pela prisão preventiva do suspeito. Ela explicou que o acusado foi alvo de mandado de busca e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, mas permaneceu em silêncio. Ele foi indiciado por importunação sexual e perseguição contra crianças e adolescentes.

Na casa do suspeito foram apreendidos celulares e outros equipamentos eletrônicos, usados para importunar as vítimas. Tudo foi encaminhado à perícia. O acusado foi afastado de sua função de professor de catequese e proibido de frequentar o local onde as aulas eram ministradas, assim como de manter contato com as vítimas. O caso segue sendo investigado.