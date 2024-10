Celular é furtado em Aquidauana enquanto vítima cochilava na frente de casa

Divulgação

Na noite do último sábado (30), um homem de 30 anos teve seu celular furtado em Aquidauana, no Bairro São Pedro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava sozinha em frente à sua residência, por volta das 22h30, consumindo bebida alcoólica e ouvindo música, quando acabou cochilando.

Ao acordar, notou que seu aparelho de celular havia sido subtraído. A vítima afirmou que não houve sinais de arrombamento ou qualquer destruição de obstáculos e que não suspeita de quem possa ter cometido o crime, já que estava sozinho no momento.

O celular continha um chip da operadora Oi/TIM e, até o momento, não foi possível rastrear o dispositivo, que está desligado.

A vítima informou ainda que possui a nota fiscal do aparelho, emitida em nome de sua irmã. Não há câmeras de segurança na residência ou nas proximidades que possam auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil investiga o caso, e qualquer informação que possa contribuir para a localização do aparelho ou do autor do furto pode ser repassada de forma anônima às autoridades locais.