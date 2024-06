Celular furtado é encontrado com casal em Jardim

Aparelho recuperado / Divulgação

Na noite de terça-feira, 4, a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim obteve sucesso na recuperação de um celular furtado. Após receber o registro do furto ocorrido no dia anterior, os policiais civis iniciaram investigação para localizar o dispositivo subtraído. Utilizando técnicas avançadas de rastreamento, a equipe conseguiu identificar a localização do celular.

O aparelho furtado foi encontrado na posse de um casal de adolescentes, os quais foram abordados pela equipe policial. Sem resistência, os jovens foram conduzidos à delegacia para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.

A rápida resposta e a dedicação dos policiais envolvidos nesta operação resultaram na recuperação bem-sucedida do celular furtado. A Delegacia de Polícia Civil de Jardim reitera seu compromisso com a segurança da comunidade e enfatiza a importância do trabalho conjunto entre a polícia e a população para combater a criminalidade.