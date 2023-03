Chácara mantinha plantação de maconha e cachorros em situação de maus-tratos

Local fabricava entorpecentes / (Foto: Divulgação)

Após denúncias anônimas, a Polícia Civil flagrou uma plantação de maconha e cachorros em situação de maus-tratos, em uma chácara do Parque dos Poderes, em Campo Grande, nesta quarta-feira (15).

Conforme a denúncia, a PMA (Polícia Militar Ambiental) averiguava uma denúncia contra os animais na região pavimentada do B. Chácara dos Poderes. No local, foi localizado diversos cachorros desnutridos no imóvel, com parasitas em seus corpos, em flagrante negligência dos cuidados básicos dos animais, encaminhados imediatamente ao (Centro de Controle de Zoonoses) para tratamento.

Em continuação as buscas, foi encontrado nos fundos da chácara, instante em que os policiais sentiram forte odor, característico do entorpecente do tipo maconha, localizando em meio a arborização nativa, 10 pés de maconha, identificados, além do odor, por seu formato peculiar.

Diante dos fatos, os Policiais adentraram na residência, localizando diversos petrechos para a fabricação do entorpecente, característico de pequenas fábricas da droga, além de certa quantidade de entorpecente já pronto para revenda.

Em análise a documentação encontrada na residência, além dos documentos do proprietário do imóvel, os investigadores observaram que o próprio nome da chácara remetia a suposta sensação gerada pelo uso da droga, desprezando os efeitos maléficos causados por seu uso crônico, como diminuição da coordenação motora, alterações de memória e da concentração, depressão, ansiedade, entre outros.

A polícia fez buscas pelas estradas vicinais, mas os suspeitos fugiram do local.