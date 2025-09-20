Ciclista é encontrado morto com tiros nas costas em Sidrolândia

Caso está sendo investigado / Sidrolândia News

Na noite desta sexta-feira (19), um ciclista ainda não identificado foi encontrado morto em Sidrolândia, com perfurações de arma de fogo nas costas.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Polícia Civil, o corpo estava caído sobre a bicicleta no leito da rodovia, na saída para o distrito de Quebra Coco.

A vítima apresentava três ferimentos de tiro. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado no local do crime.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia e é registrado como homicídio simples.

