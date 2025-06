Ciclista ferida em colisão de moto e bike elétrica em cruzamento sinalizado

Acidentes com bicicletas elétricas têm sido muito frequentes no trânsito de Aquidauana e Anastácio / (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Apesar da existência de um semáforo, no cruzamento da Avenida da Integração com a Rua Aziz Scaff, em Anastácio, houve uma colisão entre uma moto e uma bicicleta elétrica. O acidente aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira (03.

Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros para a ciclista que estava ferida (Foto João Éric/O Pantaneiro) Equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e prestou os primeiros socorros para a ciclista que estava ferida (Foto João Éric/O Pantaneiro)

No local, guarnição do Corpo de Bombeiros, socorreu uma mulher que pilotava a bike elétrica e efetuou os primeiros atendimentos no local. Na sequência, a equipe fez o transporte da vítima para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Guarnição da Polícia Militar compareceu para apoiar o trabalho e controlar o trânsito no local do acidente (Foto João Éric/O Pantaneiro) Guarnição da Polícia Militar compareceu para apoiar o trabalho e controlar o trânsito no local do acidente (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Ela sofreu ferimentos generalizados, enquanto o motociclista, saiu ileso do acidente. Para reforçar o trabalho e controlar o trânsito, guarnição da Polícia Militar esteve no local em apoio aos socorristas