Ciclista fica ferido em colisão com próximo a MS-450 de Aquidauana

Corpo de Bombeiros realiza atendimento / Você Repórter/O Pantaneiro

Um ciclista, ainda não identificado, ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento da Rua do Contorno com a MS-450, na região da Vila 40, em Aquidauana. A colisão ocorreu por volta das 18h desta terça-feira, 30.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro com ferimentos, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. As causas do acidente ainda serão apuradas.