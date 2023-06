Ciclista morre atropelado em avenida de Ponta Porã

Vítima morreu no local do acidente / Porã News

Davi Ramão Garcia Quinhones, de 34 anos, morreu na noite de sexta-feira, 9, enquanto pedala na Avenida Brasil, em Ponta Porã. O ciclista foi arremessado na colisão com veículo e motorista fugiu sem prestar socorro.

Uma testemunha ouviu a batida e a bicicleta arremessada. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Davi não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme o site Porã News, o acidente deixou rastros como peças do veículo. A testemunha detalhe que o carro tem a cor bege.

A polícia esteve no local para investigação. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, com pena aumentado caso o agente envolvido deixe de prestar socorro.