Ciclista morre atropelado por carreta em Sidrolândia

Divulgação/Sidrolândia News

O ciclista Francisco Crescêncio, de 75 anos, morreu atropelado na manhã de segunda-feira, 24, em um grave acidente na Avenida Dorvalino dos Santos, na interseção com a Rua Aroeira, em Sidrolândia.

De acordo com o site Sidrolândia News, o ciclista foi atingido por uma carreta. O impacto foi tão severo que ele sofreu ferimentos fatais antes da chegada dos serviços de emergência.

O motorista do caminhão havia parado para aguardar o fluxo de veículos e sinalizou a intenção de converter à direita, utilizando o sinal luminoso (seta). No entanto, Francisco Crescêncio, que estava de bicicleta, não percebeu o movimento do caminhão e continuou seu trajeto, sendo atingido pelo veículo de grande porte.

Os socorristas do SAMU foram rapidamente acionados, mas ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito do ciclista.