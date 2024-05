Cifra Oculta: Dois são presos por tráfico e organização criminosa em Corumbá

Operação da Polícia Civil / Divulgação

Dois jovens, de 25 e 27 anos foram presos pela Polícia Civil, durante a Operação Cifra Oculta. Ambos são investigados por tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e lavagem de dinheiro, nos bairros Guanabara e Loteamento Pantanal, na cidade de Corumbá.

Durante o cumprimento da diligências, foi apreendida uma arma de fogo calibre 38., munições de calibre 9 mm, substâncias entorpecentes, petrechos para o preparo da droga e outros itens possivelmente ilícitos.

"Trata-se de operação que objetiva desarticular organização criminosa voltada para a distribuição de entorpecentes tanto na região de Corumbá e Ladário, e que investiga a lavagem de dinheiro existente dentro dessa organização, tendo em vista a incompatibilidade entre a renda dos investigados e o seu padrão de vida elevado", descreve a polícia.

A operação denominada teve início no dia 7 de maio, com o cumprimento de diversos mandados de buscas, que, com ações de inteligência policial e monitoramento dos alvos, foi possível angariar elementos para o deslinde da investigação. Na segunda fase da operação, além do cumprimento das prisões, com o intuito de comprovar a lavagem de capitais, também serão analisadas movimentações bancárias atípicas, conforme deferimento pelo Poder Judiciário acerca do afastamento do sigilo bancário dos investigados.

Por fim, após a prisão, os autores foram encaminhados até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação ainda prosseguirá para apurar toda a dinâmica dos crimes.

A Polícia Civil ressalta que o combate ao crime continuará ocorrendo de maneira firme e constante. Além disso, está implementado o sistema de disque denúncia da Delegacia de Ladário. A população poderá denunciar qualquer prática delituosa pelo número 67 3226-1090.

O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.