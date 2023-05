Cigarros ilegais que seguiam para o estado de SP foram apreendidos pelo DOF em Dourados

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na noite de ontem, 3, 150 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai que teriam como destino as cidades paulistas de Rosana e Teodoro Sampaio.

A ação policial ocorreu durante um patrulhamento ostensivo pela BR-376, região de Dourados. Ao ser abordado, o condutor disse que foi contratado para fazer o transporte da carga de Dourados para as cidades paulistas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, para posterior entrega do material apreendido na Receita Federal. O prejuízo estimado na ação criminosa foi de R$ 7.500,00.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.