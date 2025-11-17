Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 19:19

Polícia

Cinco jovens são presos por matar padre e roubar carro em MS

Corpo foi encontrado em matagal e tentou ocultar provas

Redação

Publicado em 17/11/2025 às 17:56

Corpo foi encontrado no distrito industrial da cidade / PCMS

Cinco jovens foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul pelo latrocínio que vitimou o padre Alexsandro da Silva Lima, em Dourados, neste fim de semana. O sacerdote foi morto após ter o carro roubado, e o corpo dele foi localizado em uma área de matagal no Distrito Industrial da cidade. As informações foram detalhadas em coletiva pelos delegados responsáveis pelo caso nesta segunda-feira (17).

A investigação começou na manhã de sábado, após a Diocese de Dourados comunicar o desaparecimento do padre, que havia deixado Douradina para cumprir compromissos religiosos. Horas depois, uma funcionária encontrou a residência onde ele ficava, no bairro Vival dos Ipês, aberta e revirada. O celular da vítima também foi localizado em um matagal próximo ao IFMS, o que reforçou a suspeita de crime.

Equipes do SIG/NRI foram ao local e receberam a informação de que um Jeep Renegade circulava pela região. O veículo, que pertencia ao padre, foi localizado com dois homens e duas adolescentes. Um dos adultos confessou ter matado o sacerdote após uma confusão na residência e admitiu o roubo do carro. Os demais afirmaram não saber da origem ilícita do automóvel.

Peritos encontraram sangue, roupas sujas e objetos relacionados ao crime dentro da casa. Na delegacia, o principal suspeito relatou a participação de um adolescente de 17 anos, que também foi detido. Ambos levaram a polícia até o local onde o corpo havia sido ocultado, enrolado em um tapete, com golpes de marreta e uma facada no pescoço. Dentro do carro foram apreendidas a marreta e a faca ensanguentada.

A polícia apurou que os dois autores planejavam levar o veículo ao Paraguai. Um deles pretendia ainda ficar com o celular e ocupar a casa da vítima. Os outros três detidos teriam ajudado na limpeza do imóvel, na tentativa de eliminar vestígios e no transporte do corpo, além de furtarem objetos posteriormente recuperados.

Todos foram autuados em flagrante e encaminhados para a sede do SIG/NRI.

