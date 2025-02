Cinco são presos em Nova Andradina por furto de energia em operação

Operação nesta manhã / Polícia Civil



Uma ação da Polícia Civil e da concessionária Energisa resultou na prisão de cinco pessoas em Nova Andradina, nesta terça-feira, 25, por suspeita de furto de energia elétrica. A operação, que envolveu vistorias em 41 imóveis da cidade, teve como objetivo combater fraudes no consumo de energia elétrica e desvios, conhecidos popularmente como “gato de energia”.

A operação contou com a participação de duas equipes policiais da Delegacia de Nova Andradina, duas equipes da Perícia Criminal e 13 equipes técnicas da Energisa. A partir de informações da concessionária, foram realizadas fiscalizações detalhadas em diversos estabelecimentos e residências, nas quais foram constatadas irregularidades no consumo de energia.

Após as diligências, cinco pessoas foram conduzidas à 1ª Delegacia de Polícia para esclarecimento dos fatos. A Polícia Civil esclarece que o furto de energia elétrica pode configurar os crimes de furto ou estelionato, conforme os artigos 155, §3º e 171 do Código Penal. Além disso, a prática coloca em risco a segurança da população, pois pode ocasionar acidentes graves, como incêndios e explosões, sendo uma das principais causas de mortes relacionadas a energia elétrica no país.

Outro efeito negativo das fraudes é o impacto financeiro para os consumidores regulares, que acabam arcando com o custo das perdas ocasionadas pelas ligações clandestinas. A sobrecarga na rede elétrica também pode comprometer a qualidade do fornecimento de energia, resultando em quedas e oscilações no sistema.

De acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) as fraudes no Brasil representam um grande prejuízo, estimado em mais de 31,5 mil gigawatts, o suficiente para abastecer grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul.

As investigações continuam para identificar possíveis novos pontos de irregularidades em Nova Andradina. A população pode denunciar atividades suspeitas pelo número 0800 722 7272.