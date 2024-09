Cinco são presos por furto de energia em Terenos

Operação nesta manhã / Divulgação

Cinco pessoas foram presas em flagrante por furto de energia elétrica e estelionato, nesta quinta-feira, 12, durante a operação “Lumus”. A Polícia Civil e a concessionária Energia mapearam 29 endereços.

Além dos envolvidos, um homem foi capturado em razão da vigência de Mandado de Prisão. O desvio de energia elétrica, popularmente conhecido como “gato”, pode configurar o crime de furto, com pena de até oito anos para a modalidade qualificada. A fraude no medidor se adéqua à figura do estelionato, com pena de até cinco anos de reclusão e multa.

Além disso, a alteração das normas técnicas do padrão de energia – ligações clandestinas – enseja risco de acidentes fatais motivados pela exposição à alta voltagem, podendo provocar incêndios e explosões, sendo a segunda maior causa de mortes no país relacionadas à energia elétrica – lesão de Jellinek. Outro fator relevante é o prejuízo econômico ao erário e aos demais usuários do serviço, pois seu custo é internalizado e compartilhado aos demais consumidores, que suportam a reposição das perdas decorrentes das ligações clandestinas.

As fraudes trazem sobrecarga à rede elétrica e pioram a qualidade do serviço prestado, deixando o sistema vulnerável as interrupções e a oscilações de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estima que as fraudes, em nosso país, são gigantescas, representando 31,5 mil gigawatts de consumo.

As investigações prosseguem para a identificação de outros possíveis pontos de irregularidades na cidade de Terenos. Para denúncia de irregularidades a população pode ligar no 0800 722 7272.