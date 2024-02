Cocaína avaliada em R$ 4 milhões é apreendida com boliviano

Exército, Reprodução

Um boliviano de 29 anos, foi preso com um carregamento de cocaína avaliada em R$ 4 milhões, na noite de ontem (19), na Estrada do Lixão, próximo à fronteira com a Bolívia, em Corumbá.

Militares do Exército faziam patrulhamento na região, quando abordaram um Volkswagen Parati que trafegava pela Estrada do Lixão, uma estrada secundária próxima à fronteira com a Bolívia, na região de Corumbá, conforme o Campo Grande News.

Durante a revista, foram localizadas 5 sacolas contendo aproximadamente 163 kg de cocaína, embaladas em pacotes.

Indagado, o boliviano disse que levaria o entorpecente para a área urbana de Corumbá, onde a cocaína seria colocada em outro veículo. A ação da tropa ocorreu em coordenação com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

"Cabe destacar que esta foi a maior apreensão de droga realizada pela 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal desde o início da Operação Ágata Fronteira Oeste II, que iniciou em novembro de 2023", informou o Exército.