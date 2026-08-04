Colisão após atropelamento de anta mata piloto de aviação e adolescente em MS

Veículo Chevrolet/Onix ficou totalmente destruído após a batida frontal / Rio Brilhante em Tempo Real

O piloto de aviação agrícola José Rafael Balen, de 38 anos, e uma adolescente de 13 anos morreram em um grave acidente na BR-267, entre os municípios de Rio Brilhante e Maracaju, na noite desta segunda-feira (03). Os dois seguiam para Sidrolândia quando o carro em que estavam atingiu uma anta na pista, perdeu o controle e colidiu frontalmente com um caminhão-tanque.

De acordo com informações do Rio Brilhante em Tempo Real, as vítimas ocupavam um veículo Chevrolet/Onix que trafegava no sentido Maracaju. Após atingir o animal, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão carregado com etanol. Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo.

José Rafael era natural de Erechim (RS) e trabalhava como piloto de aviação agrícola em Sidrolândia. A adolescente havia passado o período de férias escolares com a mãe, em Rio Brilhante, e retornava para casa no momento do acidente. Segundo familiares, ela morava com o pai e aproveitou a viagem para retornar ao município.

Ainda conforme informações do Rio Brilhante em Tempo Real, a adolescente embarcou no veículo após José Rafael oferecer uma carona até Sidrolândia. O acidente ocorreu cerca de 40 quilômetros depois da saída de Rio Brilhante.

O motorista do caminhão, de 50 anos, sofreu ferimentos em uma das pernas, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Civil, Perícia Criminal e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência.

Com a colisão, o caminhão tombou sobre a pista e o trânsito precisou ser desviado por uma estrada lateral. A anta também morreu no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados.