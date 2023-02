Colisão entre carro e caminhão deixa um morto na MS-369

Acidente ocorreu na noite de ontem / Divulgação

Colisão entre um veículo VW Gol e um caminhão Iveco Stralis deixou uma pessoa morta na MS-369, entre Bodoquena e Miranda. O acidente ocorreu na noite de ontem (16).

Conforme informações policiais, Enio Orga Goes, 57 anos, morador de Miranda, seguia pela rodovia no VW Gol, quando colidiu na traseira do caminhão que estava estacionado na rodovia. Com o impacto da batida, o motorista do veículo de passeio faleceu.

Enio Orga Goes, era taxista em Miranda-MS

A Polícia Militar foi acionada e constatou que no local não há acostamento. O caminhão estava parado às margens da rodovia, mas com a maior parte do eixo na pista. Quando os policiais chegaram, o veículo também não estava com o pisca alerta ligado.

O Pantaneiro apurou que a vítima fatal era taxista e conhecida como "Chumbo" na cidade de Miranda.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local.