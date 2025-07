Colisão entre carro e moto deixa dois feridos no centro de Corumbá

Vítima foi levada ao hospital / Corpo de Bombeiros

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma motocicleta na noite de sábado (19), no cruzamento das ruas Frei Mariano e Joaquim Murtinho, na região central de Corumbá. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h23 para prestar socorro às vítimas.

Segundo informações da equipe de resgate, o motorista do carro, de 28 anos, estava consciente, orientado e bastante abalado emocionalmente. Ele foi levado ao Pronto-Socorro da cidade, onde ficou sob os cuidados da equipe médica.

Já o condutor da moto, de 50 anos, sofreu ferimentos mais graves. Ele foi encontrado caído ao solo, consciente e orientado, mas com hematoma na região do olho direito e diversas fraturas: no úmero e antebraço esquerdo, fratura aberta na tíbia esquerda e suspeita de fratura fechada no fêmur direito.

Após os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!