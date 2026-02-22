Colisão entre carro e motocicleta deixa três feridos em Corumbá

Corpo de Bombeiros

Na noite de sábado (21), por volta das 19h15, equipes de socorro foram acionadas para atender um acidente na rua principal do Conjunto Padre Ernesto Sassida, em frente ao posto de saúde.

A batida envolveu um carro e uma motocicleta. Com o impacto, três pessoas que estavam na moto caíram ao chão: o condutor, a passageira e uma criança de apenas dois anos.

O motociclista, de 30 anos, foi encontrado deitado no chão, consciente, reclamando de dores na perna esquerda e com ferimentos no braço esquerdo. A mulher, de 28 anos, também estava consciente e caminhando pelo local, mas apresentava ferimentos nas pernas e queixava-se de dores na região das costas.

A situação que mais chamou a atenção foi a da criança, filho do casal, que estava na garupa no colo da mãe. O menino, de dois anos, estava consciente, porém sofreu dois cortes profundos na cabeça.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foram levadas ao Pronto-Socorro, onde permaneceram sob cuidados médicos.