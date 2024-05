Colisão entre dois carros deixa motorista morto em Campo Grande

Top Mídia News

O motorista identificado como Carlos Augusto, de 53 anos, morreu em um acidente grave, na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. A colisão também deixou feridos.

Augusto conduzia um veículo GM Pick-up Corsa pela Rua Rio Dourado quando, no cruzamento com a Rua Fátima do Sul, ele teria desrespeitado a sinalização, sendo atingido lateralmente por um Ford Ka.

O Ford Ka atingiu frontalmente a pick-up, arrastando o veículo por mais de 20 metros na via. Após a colisão, os carros foram arremessados ao muro de uma residência, danificando-o.

Devido à força da batida, Carlos Augusto foi a óbito no local, antes mesmo da chegada do socorro. O Samu (Serviço Médico de Atendimento Urgente) foi acionado e constatou a morte do motorista.

Já o condutor do Ford Ka e uma passageira foram socorridos com ferimentos graves. Ambos tiveram fratura exposta e foram encaminhados ao pronto-socorro da Santa Casa.

Os veículos foram encaminhados ao pátio do Detran-MS por estarem com a documentação irregular. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil, juntamente com a perícia, que compareceram para a realização do trabalho investigativo.