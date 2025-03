Colisão entre motocicleta e bicicleta deixa dois feridos em Aquidauana

Samu realizou o atendimento / Divulgação

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta deixou dois homens feridos na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Ovídio Costa Um, em Aquidauana. De acordo com informações do 7° Batalhão da Polícia Militar (7° BPM), o motociclista, de 22 anos, trafegava pela via preferencial quando colidiu com um ciclista de 83 anos, que cruzou a pista de forma repentina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros no local. O motociclista sofreu luxações no cotovelo, joelho e tornozelo esquerdo, enquanto o ciclista apresentou um ferimento grave na parte posterior da cabeça. Ambos foram encaminhados ao pronto-socorro municipal para tratamento médico.

Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que o condutor da motocicleta não portava a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo apresentava irregularidades administrativas. A motocicleta foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), onde aguardará regularização.