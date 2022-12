Colisão entre motos deixa homem ferido na região central de Aquidauana

Bombeiros prestaram socorro / Divulgação

Motociclista ficou ferido após acidente entre duas motos, na noite da última segunda-feira (26), na rua Sete de Setembro, por volta das 21h30, região central de Aquidauana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate e salvamento foi acionada para atender acidente próximo a Praça dos Estudantes.

No local, encontraram um homem de 27 anos caído no chão, com ferimentos nas mãos e nos pés. Ele estava consciente e orientado e foi conduzido ao Pronto Socorro.

Ainda segundo informações dos bombeiros, o outro motociclista não sofreu ferimentos.