Colisão entre ônibus e carro deixa um morto na BR-060

Colisão entre um ônibus circular e um carro deixou uma pessoa morta, no começo da manhã deste sábado (8), na BR-060, saída para Sidrolândia, em Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, com a colisão, o condutor do automóvel ficou preso às ferragens do veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas a vítima acabou morrendo no local.