Os dois veículos foram parar quase na mesma posição, lado a lado, com danos materiais de grande monta / (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Equipes de emergência foram acionadas e os motoristas foram transportados para hospital de Aquidauana. No local do acidente, equipe do Jornal O Pantaneiro apurou que o veículo modelo T-Cross estava sendo conduzido por uma mulher no sentido Aquidauana-Campo Grande.

Dois carros bateram de frente em trecho sinalizado da BR-262, no início da noite da última quinta-feira (05). O acidente aconteceu nas proximidades do trevo de entrada para o Distrito de Piraputanga, de Aquidauana.

Corolla estava sendo conduzido por empresário no sentido Campo Grande-Aquidauana (Foto: João Éric/O Pantaneiro)

O outro carro, um Corolla, estava sendo conduzido em sentido contrário. Após a batida frontal, os dois veículos foram parar no acostamento da rodovia, quase na mesma posição, lado a lado.

Os danos materiais são de grande monta e os airbags de ambos os carros, estavam acionados. Não houve prejuízo para o tráfego normal de veículos, apesar da escuridão do local.

Veículo T-Cross estava sendo conduzido por uma mulher no sentido Aquidauana-Campo Grande (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Por volta de 20h, já havia caminhão-guincho no local do acidente para a remoção dos veículos. Quanto as vítimas, informações extra-oficiais dão conta de que o motorista do Corolla é empresário em Aquidauana, e passa bem. Já a motorista do T-Cross, em estado clínico sob cuidados intensos.

