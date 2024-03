Colisão frontal entre carro e caminhonete mata homem de 40 anos

Sidrolândia News

Elder Vandez de Souza, de 40 anos, morreu após colidir o carro que conduzia em uma caminhonete, na tarde de ontem (6), na MS-162, em Maracaju, sentido a Sidrolândia.

Conforme informações do Sidrolândia News, Elder conduzia um Honda Civic com placas de Campo Grande, quando, por motivos ainda a serem apurados, bateu de frente com uma Ford Ranger.

Ele morreu no local do acidente. A caminhonete era conduzido por um homem de 30 anos, que não teve ferimentos.

O Corpo de Bombeiros de Maracaju foi acionado após o acidente para prestar assistência e socorro às vítimas.

As autoridades policiais, incluindo a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual, também estiveram presentes no local para auxiliar nas operações de resgate e iniciar as investigações necessárias.