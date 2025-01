Colisão frontal na BR-060 deixa uma mulher morta e duas feridas em Sidrolândia

Uno ficou destruído com a colisão / Reprodução, Campo Grande News

Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio na noite desta quinta-feira (16) resultou na morte de uma mulher de 42 anos e deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu na rodovia BR-060, próximo ao Bolicho Seco, na entrada da Fazenda Piana, em Sidrolândia.

Os veículos envolvidos foram um Volkswagen Gol G4 e um Fiat Uno Mille. A vítima fatal era passageira do Gol, que foi parar em uma área verde ao lado da pista após o impacto.

A condutora do Gol, uma jovem de cerca de 20 anos, foi resgatada e levada ao Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia. Já a motorista do Fiat Uno foi encaminhada à Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde das sobreviventes não foi divulgado.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros Militar de Campo Grande realizaram os atendimentos no local, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlava o trânsito e aguardava a chegada da perícia técnica e da Polícia Civil para apurar as causas do acidente.

O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido por ser perigoso devido à falta de iluminação e ao tráfego intenso, especialmente à noite. O caso acende mais uma vez o alerta para a necessidade de atenção redobrada dos motoristas e possíveis melhorias na infraestrutura da rodovia.

A identidade da vítima fatal e das condutoras envolvidas não foi divulgada até o momento. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente.