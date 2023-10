Colisão frontal entre veículos deixa dois mortos e dois feridos em Bataguassu

Marcos Gonçalves Miranda, de 35 anos, e Antônio César Menezes, de 18 anos, morreram em um gravíssimo acidente onde dois carros colidiram frontalmente, na noite deste domingo (1°), na rodovia BR-267, em Bataguassu - a 312 quilômetros de Campo Grande. Além das mortes, outras duas pessoas ficam gravemente feridas.

O acidente aconteceu por volta das 19h20, quando um Fiat Uno e um Fiat Pálio colidiram frontalmente em frente ao Polo Industrial de Bataguassu.

Segundo informações publicadas pelo site Cenário MS, Marcos era o condutor do Fiat Uno e tinha como passageiros seu irmão Márcio Gonçalves Miranda, de 39 anos, que sobreviveu ao acidente e Antônio, que morreu horas depois, estava no banco de trás.

O motorista perdeu o controle em um trecho que o canteiro da rodovia termina e as pistas se encontram. Enquanto o Uno seguia no sentido para Bataguassu, o Fiat Pálio vinha na direção contrária da pista.

Com o impacto, Marcos morreu na hora. Márcio foi resgatado com vida, assim como Antônio - mas este morreu horas depois no hospital. João Pereira Siqueira, de 48 anos, motorista do Pálio, foi retirado do carro inconsciente com ajuda do Corpo de Bombeiros e o uso de desencarcerador.

Tanto João, como Márcio estão internados em estado grave no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. Todos os envolvidos no acidente são natural da cidade sul-mato-grossense.

A Polícia Rodoviária Federal, Perícia Técnica, Policia Civil e Corpo de Bombeiros Militar estiveram no local.