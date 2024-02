Com ajuda de cães farejadores PRF e GARRAS apreende 126,9 Kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros (GARRAS), apreendeu 126,9 Kg de cocaína, na tarde desta sexta-feira (09), em Campo Grande (MS).

A droga foi localizada com o apoio dos cães farejadores do Grupo de Operações com Cães da PRF, dentro de cinco pneus (nos quatro principais e no estepe) de uma caminhonete VW Amarok, que estava no pátio de uma transportadora. Na ação, foram utilizados os cães K9 Dallas, Thor e Amélia, que indicaram para a presença de entorpecente no veículo. O proprietário da transportadora informou que a empresa dele foi contratada para levar a caminhonete de Campo Grande para a cidade de São Paulo.

O veículo e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados Policia Civil para os procedimentos cabíveis.