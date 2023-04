Com carro roubado, traficante é preso transportando R$ 1 milhão em droga em Ivinhema

Divulgação

Homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso transportando R$ 1 milhão em cocaína em Hyundai HB20 roubado. O flagrante aconteceu nesta segunda-feira, dia 24, numa estrada vicinal, na região do Km 20 da MS-295, em Paranhos, distante 469 quilômetros de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia rodoviária estadual fiscalizava o trecho, quando deu ordem de parada ao motorista do HB20, de cor preta. No momento da abordagem, o condutor demonstrou nervosismo em excesso, o que levantou suspeita da equipe policial. Durante revista no carro, foram localizados 275 quilos de maconha e 42 quilos de skunk.

Indagado sobre o fato, o traficante contou que a droga seria entregue para uma pessoa no município de Barueri, São Paulo. Ao consultar a placa do automóvel no sistema da polícia, a equipe descobriu que o carro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, havia sido roubado.

O homem, então, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da região. Conforme a polícia, a droga apreendida está avaliada em R$ 1.032.700. O caso foi registrado como tráfico de drogas e receptação. -