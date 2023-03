Com ciúmes do marido, atual esposa quebra garrafa de coca na cara da ex dele

Briga ocorreu em comércio de Sidrolândia / Google Street View

Com ciúmes do marido, uma mulher de 32 anos quebrou uma garrafa de refrigerante na cabeça da ex-esposa após discussão em uma lanchonete de Sidrolândia. A briga ocorreu na noite desse sábado (4), no estabelecimento localizado na avenida Dorvalino dos Santos, Centro.

Segundo o boletim de ocorrência, a ex-mulher do homem trabalha na lanchonete. Ela viu o ex-marido ingerindo bebida alcoólica num comércio ao lado e foi até a mesa questioná-lo sobre os motivos de estar ali e não estar cuidando das filhas que tem em comum.

Após tirar satisfação com o ex-marido, a mulher retornou para o local de trabalho e foi perseguida pela atual esposa do homem. A agressora pegou a garrafa de vidro e quebrou no rosto da trabalhadora.

Testemunhas seguraram a agressora e a vítima foi encaminhada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Ela foi medicada e agendada exames para saber se seu rosto sofreu lesão óssea, pois seu rosto estava bastante machucado.

A Polícia Militar foi acionada e a suspeita foi presa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.