Com faca, homem ataca clientes em bar em Bataguassu

Ilustrativa

Dois homens identificados como Robson, de 28 anos, e Fabrício, de 32 anos, foram esfaqueados em um bar localizado na Avenida Dias Barroso, região central de Bataguassu.

Segundo informações de testemunhas, um homem chegou ao local armado com uma faca, atacou as duas vítimas e fugiu em seguida. Na tentativa de se defenderem do ataque, os rapazes foram golpeados nas mãos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi chamada e as vítimas receberam os primeiros socorros ainda no local. Os dois homens recusaram atendimento médico e não aceitaram serem conduzidos até o Pronto Socorro Municipal.

Conforme o Cenário MS, as vítimas e as testemunhas alegaram desconhecer o agressor. As pessoas também disseram que não sabem o que motivou o ataque.

A guarnição da PM realizou rondas para tentar identificar o autor com as características que as testemunhas informaram, mas o agressor não foi localizado.

Após a ronda, a Polícia Militar voltou ao bar para conduzir as vítimas até a Delegacia de Polícia Civil para formalizar a denúncia, mas os dois homens já haviam deixado o local e também não foram mais localizados. As vítimas não se apresentaram para realizar os exames de corpo de delito.

O caso aconteceu na tarde da última quinta-feira, dia (6), e foi registrado como crime de lesão corporal dolosa. Ainda não se sabe quem é o autor do ataque.