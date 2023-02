Com maior fluxo no Carnaval, Aquidauana terá reforço na segurança pública

Unidades estarão de plantão durante feriadão / (Foto: Divulgação)

Aquidauana é dos destinos mais escolhidos por visitantes durante o Carnaval. A partir de sexta-feira (17), a Polícia Civil começa operação para intensificar a segurança dos moradores e foliões nas ruas, clubes, bares, para evitar um aumento de crimes até dia 22 de fevereiro.

Conforme a polícia, haverá maior efetivo nos próximos dias, com a operação de equipes de todas as delegacias do interior, Departamentos de Polícia da capital, das especializadas. Os policiais civis atuarão de forma preventiva e repressiva, com ações de inteligência identificando e prendendo autores e organizações criminosas especializadas na prática de crimes contra o patrimônio.

O objetivo da ação é propiciar mais segurança e tranquilidade à sociedade sul-mato-grossense durante os festejos carnavalescos, notadamente com respeito à integridade física e ao patrimônio público e particular, por meio de ações integradas e/ou simultâneas com as demais instituições policiais.

Constitui também objetivo da Polícia Civil, intensificar a vistoria em clubes e locais de festejos carnavalescos, especialmente quanto à documentação e alvarás, além das necessárias vistorias do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que atestam o cumprimento dos itens de segurança do local.

Além de Aquidauana, a operação acontece em Campo Grande, Bonito, Costa Rica, Jardim, Mundo Novo, Nioaque, Paranaíba e Rio Verde.

Os plantões das DEPAC’s, Casa da Mulher Brasileira e 4ª Delegacia de Polícia da Capital também terão seu efetivo reforçado neste período.