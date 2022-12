Com mandado de prisão em aberto, rapaz é preso por tráfico em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Um rapaz de 22 anos acabou preso, nesta quinta-feira (29), pelo crime de tráfico de drogas na região do Bairro Vila Cidade Nova, em Aquidauana. A prisão foi realizada pela Polícia Militar.

Conforme informações apuradas pelo site O Pantaneiro, os policiais estavam em rondas preventivas na Rua 13 de junho, quando perceberam o jovem, que estava com camiseta preta, com comportamento estranho.

Ao notar os policiais, o suspeito colocou a mão no bolso e descartou uma trouxinha de maconha em um quintal de uma casa abandonada.

Os policiais realizaram buscas e encontraram a droga. Questionado, o rapaz falou que estava indo fazer uma entrega e que tinha mais drogas em casa.

Diante das informações, os militares foram até o imóvel do suspeito, na Vila Bertolino. No quarto do suspeito, na lateral da cama, um pote com quase meio quilo de maconha foi encontrado. Dentro do guarda-roupas também tinha entorpecente.

Além disso, os militares encontraram uma tesoura, papel filme e uma moto, uma Honda Fan, que eram utilizados nas entregas e preparação da droga.

Em consulta no sistema, foi descoberto que o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, ele foi preso e segue à disposição de Justiça.