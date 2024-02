Com rondas escolares, Rede Estadual de Ensino volta às aulas em todo o MS

Rondas escolares / Divulgação

Com viaturas e policiais fazendo rondas nas escolas e em torno delas, a Rede Estadual de Ensino voltou às aulas nesta quarta-feira. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), já está com as rondas escolares em execução, no mesmo formato bem sucedido que já vem sendo realizado em anos anteriores.

Além disso, outras ações preventivas, tais como palestras, visitação à direção das escolas, entre outras, também fazem parte do Programa Escola Segura, Família Forte/Ronda Escolar, previstas para serem realizadas ao longo do ano.

De acordo com coordenador do programa, Valson Campos dos Anjos, as rondas são feitas nas 75 escolas estaduais da capital, beneficiando 42.480 alunos, 6.000 professores e aproximadamente 250 bairros.

“O alvo do programa é melhorar os indicadores escolares, com o fortalecimento dos vínculos entre segurança pública, escola e família, na prevenção de situações conflituosas, no ambiente escolar e entorno”, destaca o coordenador Valson.

O patrulhamento escolar é feito por policiais militares capacitados e previamente selecionados para o atendimento à comunidade escolar. Além da ronda no entorno das escolas na entrada e saída dos alunos, o programa promove a aproximação da comunidade escolar com a polícia e contribui para a redução dos conflitos no âmbito escolar.