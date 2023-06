Mulher usa chave de roda para quebrar carro do ex-namorado

Um homem, procurou a Polícia Civil, para relatar que sua ex-namorada, de 37 anos, havia quebrado partes do seu carro com a ajuda de uma chave de roda, na região do bairro Santo Terezinha.

Segundo a vítima os dois estão separados há cinco meses e no sábado dia, 3, o rapaz foi até um lanchonete acompanahdo de uma amiga, quando a mulher apareceu e começou a quebrar o véiculo com uma chave de roda.

Após ele conseguir sair do local com o carro, ele foi para a casa, e a mulher o seguiu chegando na casa, a ex começou o agredir com socos, tapas e mordidas, deixou o homem com vários hematomas.

O caso foi registrado na delegacia do município onde será investigado.