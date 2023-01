Comandante da PMMS é exonerado e sub assume posto

O decreto foi assinado pelo governador Eduardo Riedel / Divulgação/Assessoria

Após quase três anos à frente do Comando-Geral da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), o coronel Marcos Paulo Gimenez foi exonerado do cargo, nesta quarta-feira (18).

Segundo o site Campo Grande News, o coronel Renato dos Anjos Garnes, que atuava como subcomandante assume o posto.

Com as trocas, quem fica no subcomando é a coronel Neidy Nunes Barbosa Centurião. Ela fez história no Estado ao ser a primeira mulher a conquistar o mais alto posto da instituição, em 2020.

Ainda nas mudanças feitas por Riedel, Gimenez assume a chefia da Casa Militar, cargo ocupado até então pelo coronel Nelson Antônio da Silva.