Comando de Policiamento da Fronteira Pantanal completa 10 anos

Equipes do CPA-3 / Divulgação

Esta quinta-feira, 4, marca o 10º aniversário do Comando de Policiamento da Fronteira Pantanal (CPA-3). Criado em conjunto com outros Grandes Comandos de Área pela Lei Complementar n° 190 em 2014, o CPA-3 foi previsto para regular a composição e o funcionamento dos órgãos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

A partir desses dados, uma sede administrativa e operacional foi estabelecida em Aquidauana, sob o comando de um oficial do mais alto posto. Essa sede tinha a responsabilidade de gerenciar as ações de polícia preventiva e ostensiva dos 6°, 7° e 11° Batalhões PM e da 1ª Companhia PM, abrangendo 10 cidades vizinhas na região Oeste de MS. Em 2023, os Grandes Comandos de Área foram reorganizados em unidades de maior abrangência, resultando na mudança do CPA-3 para Comando de Policiamento da Fronteira Pantanal, com jurisdição sobre os 6° e 7º Batalhões PM em seis cidades.

O quartel da sede, localizado no bairro Alto em Aquidauana, inclui uma área de lazer e é palco de iniciativas como a 'Patrulha Mirim'. Atualmente comandado pelo Coronel PM Anderson Rezende Diniz, o CPA-3 mantém um foco dedicado às operações policiais, serviços de inteligência e comunicação social.

Neste dia especial, expressamos gratidão a todos os ex-comandantes e policiais militares que desenvolveram para a história do CPA-3. O objetivo primordial do comando é oferecer serviços com profissionalismo e zelo pela segurança pública, em prol dos cidadãos de Mato Grosso do Sul. Que estes dados sirvam como estímulo para continuarmos a servir à comunidade com excelência.