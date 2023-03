Comerciante acusado de tráfico de drogas é preso com armas e munições

Droga e dinheiro apreendido / (Foto: Divulgação)

Um comerciante foi preso em flagrante na quinta-feira (10) por tráfico de drogas. Polícia Civil de Maracaju, com apoio da Polícia Militar e equipe de Rio Brilhante, cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro alvos de uma organização criminosa.

Após diligências preliminares realizadas pelos policiais do SIG, foram levantados alvos suspeitos de possível envolvimento com tráfico de entorpecentes na cidade. Realizadas as representações por prisão preventiva e busca domiciliar pela autoridade policial, foram expedidos – pela 2ª Vara da Comarca de Maracaju -, mandados em desfavor de cinco pessoas em diversos pontos da cidade.

Um deles, foi identificado um comerciante de 51 anos com porções de cocaína, na Rua Gonçalves Dias, Bairro Paraguai. Durante as buscas foi localizado, mais precisamente dentro de uma caixa vazia de celular, uma porção de substância análoga à cocaína, pronta para comercialização. Foram apreendidos ainda a quantia de R$ 811 e dois aparelhos celulares.

Em continuidades aos trabalhos da operação, a polícia seguiu para Rua Sebastião Estanislau, Vila Juquita, onde localizaram um homem de 35 anos. Foi encontrado na casa uma Carabina Puma calibre .38, uma espingarda calibre .12 e munições. Os homens foram levados para delegacia e os ilícitos apreendidos.