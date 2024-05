Comerciante de Anastácio é furtada

Delegacia de Anastácio / Divulgação

Uma comerciante da Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, procurou a delegacia após ser furtada na última segunda-feira, 13. O bandido invadiu a loja pelo telhado.

Segundo o boletim de ocorrência, ao entrar no comércio, a vítima notou que as telhas estavam mexidas, não encontrou o notebook e deu falta de R$ 200 do caixa.

Não há sistema de monitoramento na loja, mas a vítima se comprometeu a conseguir as imagens das câmeras do comércio ao lado, que podem ter capturado o momento em que alguém entrou na loja. Ela suspeita que o vizinho, um usuário de drogas, possa ser o responsável, pois conhece sua rotina de trabalho.

A Polícia está investigando o caso para identificar o indivíduo e tomar as medidas necessárias.