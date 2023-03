Comerciante é morto a tiros em Porto Murtinho

Comerciante foi morto em Porto Murtinho / Divulgação

O comerciante indígena, Elisio Rosa Veiga, 34 anos, foi morto a tiros, nessa terça-feira (7), na frente do comércio dele, na aldeia São João, em Porto Murtinho.

A esposa e um filho dele, de quatro anos, estavam no imóvel, na hora do crime. Segundo o Jardim MS News, a vítima estava no comércio, quando um cliente, igualmente indígena, chegou ao local.

Sem dizer nada, o suspeito sacou uma arma e atirou duas vezes contra o comerciante, que foi ao solo. Mesmo caída, a vítima levou mais dois disparos do agressor.

A esposa da vítima disse que ele não tinha rixa ou desentendimento com ninguém. O corpo foi levado para o IML de Jardim. O caso será investigado pela Polícia Civil de Bonito.