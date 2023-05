Comerciante é preso por venda de carne com mosca e cabelo em Campo Grande

Irregularidades no armazenamento / Foto: Divulgação

Um comerciante, de 56 anos, dono de um mercado no bairro Pioneiro, em Campo Grande, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 16, após a polícia encontrar carnes com mosca e cabelo armazenados e impróprio para consumo. O produto era colocado a venda fora das regras sanitárias.

Durante a ação conjunta da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), com apoio do PROCON e IAGRO, foi feita uma fiscalização no mercado e lá foi constatado o funcionamento de um açougue sem autorização legal dos órgãos de controle e proteção do consumidor e sem alvará de funcionamento e com alvará da vigilância sanitária vencido, além da ausência de responsável técnico. Além disso, no local havia insetos na gôndola de venda principal.

No total foram apreendidos e descartados 1100 kg de carne imprópria para consumo e 1120 ovos. O proprietário vai responder por expor à venda produto impróprio para consumo e em desacordo com a legislação vigente, fato previsto no art. 7°, II, IX, da Lei 8.137/90. A pena prevista de 2 a 5 anos.