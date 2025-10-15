Comerciante é preso por venda de produtos ilegais em Campo Grande

Ação conjunta da Polícia Civil e Procon/MS encontrou cigarros eletrônicos, bebidas ilegais e mercadorias impróprias para consumo
Fiscaização nesta quarta-feira / PCMS
Uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo), e do Procon/MS resultou na prisão em flagrante de um comerciante por venda de produtos ilegais em Campo Grande.
A operação foi desencadeada após uma denúncia encaminhada pela Secretaria de Educação, relatando a possível comercialização de cigarros eletrônicos em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram cigarros eletrônicos — cuja venda é proibida no Brasil —, bebidas alcoólicas de origem irregular (descaminho) e diversos produtos considerados impróprios para o consumo.
O proprietário do local foi preso em flagrante e irá responder pelos crimes de descaminho, contrabando e venda de produtos impróprios ao consumo, conforme previsto na legislação brasileira.
A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais e que ações de fiscalização continuarão sendo realizadas para garantir a segurança dos consumidores.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Violência
Homem evadido da prisão foi reconhecido e tinha faca da vítima consigo
Saúde
A prefeitura e o hospital orientam população a buscar UBS para atendimentos não urgentes
Economia
Já foram distribuídos 73,1 mil kits com hortifrútis doados pela Ceasa em MS para cerca de 45 mil famílias carentes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS