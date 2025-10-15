Acessibilidade

15 de Outubro de 2025

Polícia

Comerciante é preso por venda de produtos ilegais em Campo Grande

Ação conjunta da Polícia Civil e Procon/MS encontrou cigarros eletrônicos, bebidas ilegais e mercadorias impróprias para consumo

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 16:35

Fiscaização nesta quarta-feira / PCMS

Uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo), e do Procon/MS resultou na prisão em flagrante de um comerciante por venda de produtos ilegais em Campo Grande.

A operação foi desencadeada após uma denúncia encaminhada pela Secretaria de Educação, relatando a possível comercialização de cigarros eletrônicos em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram cigarros eletrônicos — cuja venda é proibida no Brasil —, bebidas alcoólicas de origem irregular (descaminho) e diversos produtos considerados impróprios para o consumo.

O proprietário do local foi preso em flagrante e irá responder pelos crimes de descaminho, contrabando e venda de produtos impróprios ao consumo, conforme previsto na legislação brasileira.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas por meio dos canais oficiais e que ações de fiscalização continuarão sendo realizadas para garantir a segurança dos consumidores.

ÚLTIMAS

Saúde

Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

A prefeitura e o hospital orientam população a buscar UBS para atendimentos não urgentes

Economia

Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

Já foram distribuídos 73,1 mil kits com hortifrútis doados pela Ceasa em MS para cerca de 45 mil famílias carentes

