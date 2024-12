Comerciante fica ferido em acidente envolvendo três veículos na BR-376

MS News

Um comerciante do município de Vicentina, ficou ferido em um acidente envolvendo três veículos, na BR-376, próximo da divisa com Fátima do Sul, na manhã de ontem (25).

Segundo o site MS News, o comerciante seguia num carro Toyota Corolla quando bateu na traseira na traseira de uma F-1000, conduzido por um homem morador em Fátima do Sul.

Com a colisão, um Chevrolet Prisma também se envolveu no acidente.

Apenas o comerciante ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital da Sias.