Comércio é alvo de furto durante a madrugada em Miranda

Viatura da Polícia de Miranda / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (13), uma comerciante do centro de Miranda acionou a Polícia Militar após perceber que seu estabelecimento havia sido furtado durante a madrugada. Ao abrir o comércio, ela constatou que aproximadamente R$ 200 foram levados do caixa.

A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar esteve no local para coletar informações e orientar a vítima sobre as medidas cabíveis. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

O 7º BPM reforça a importância da segurança preventiva e segue atuando no combate a crimes patrimoniais no município.